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Зеленский заявил о высоких шансах завершить конфликт в Донбассе после нормандского саммита

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высоких шансах завершить вооруженный конфликт в Донбассе после предстоящего саммита лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).

"Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны", - сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews.

Ранее Зеленский по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что поддерживает идею проведения саммита в нормандском формате в конце сентября.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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