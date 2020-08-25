Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в белорусские выборы

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украина не будет вмешиваться в вопрос президентских выборов в Белоруссии, так как считает это внутренним делом Минска. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью Euronews .

"Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы, и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их (белорусов - прим. ТАСС) внутренние дела", - сказал он. При этом президент отметил, что лично он на месте лидера Белоруссии Александра Лукашенко провел бы новые выборы с привлечением международных наблюдателей.