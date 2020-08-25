Politico: власти США могут признать геноцидом действия китайских властей в Синьцзяне

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность признать геноцидом действия китайских властей в отношении проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР уйгуров. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

Межведомственные обсуждения вопроса о признании геноцида уйгуров находятся на начальном этапе. В них принимают участие представители Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ). По данным издания, если они не достигнут консенсуса по использованию термина "геноцид", администрация США обвинит китайские власти в "преступлениях против человечности" или "этнических чистках" в СУАР. В последние месяцы правозащитники и члены Конгресса США неоднократно обращались к правительству с просьбой признать ситуацию в СУАР геноцидом. Как отмечает издание, данный шаг может резко обострить напряженность в отношениях с Пекином.

Международные заявления о признании геноцида, поясняет газета, в той или иной стране крайне редки, проблематичны с юридической и политической точек зрения. Ранее должностные лица США пытались избегать таких заявлений, не в последнюю очередь потому, что теоретически международное право вынудило бы Вашингтон вмешаться в ситуацию.

В Госдепартаменте не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о такого рода обсуждениях. "Мы прилагаем все усилия, чтобы побудить Китайскую Народную Республику прекратить нарушения прав человека в Синьцзяне (так США называют СУАР - прим. ТАСС), и постоянно оцениваем различные меры, - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы не комментируем потенциальные меры".

Санкции из-за ситуации в СУАР

В начале августа Китай призвал США отменить введение санкций в отношении одного китайского предприятия и двух членов его руководства за нарушение прав человека в СУАР. Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в противном случае китайская сторона примет "жесткие" ответные меры. По его словам, происходящее в Синьцзяне "является внутренним делом Китая".

31 июля Министерство финансов США в соответствии с Глобальным актом Магнитского ввело санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека. Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией.

Ранее Министерство торговли США проинформировало о внесении 11 компаний КНР в черный список из-за их "причастности к нарушениям прав человека" в СУАР. В октябре прошлого и июне текущего года Вашингтон объявил, что в указанный перечень попали еще 37 организаций, которые якобы связаны с нарушением прав национальных меньшинств, проживающих в этом регионе.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.