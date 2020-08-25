Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с руководством России

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не боится прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление украинский политик сделал во вторник в интервью Euronews.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога, не будет и результата", - сказал Зеленский.

По его словам, он разговаривал с российским президентом перед вступлением в силу перемирия 27 июля 2020 года. "Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим", - заявил украинский президент.

Дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу 27 июля. Они были согласованы 22 июля в ходе видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 6 августа СММ ОБСЕ сообщила, что впервые не зарегистрировала нарушений перемирия с начала систематического сбора данных в 2015 году.

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако нарушения режима прекращения огня происходили регулярно.