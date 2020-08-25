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Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым

Президент Украины признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, но заявил о намерениях вернуть полуостров.

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"Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, - сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews. - За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса".

Зеленский также выразил сожаление в связи с тем, что в "нормандском формате" "никто не хочет говорить о Крыме", а все внимание посвящено урегулированию конфликта в Донбассе. Однако, по его словам, вопросы Крыма и Донбасса для Украины равнозначны. "Разница лишь одна - на востоке погибают люди, - сказал он. - По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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УкраинаКрымЗеленский, Владимир Александрович
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