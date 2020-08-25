В Минске задержали нескольких участников протестной акции оппозиции

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали нескольких участников протестной акции оппозиции в центре Минска. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич.

"Задержаны несколько человек, о количестве сообщим завтра", - сказала она, пояснив, что задержания проходили "в рамках административного процесса".

В Минске во вторник вечером противники Александра Лукашенко традиционно собрались на площади Независимости. Многие участники митинга держали в руках бело-красно-белую символику, которая стала в последние недели символом протеста. Звучали лозунги "Живе Беларусь!" и "Это наш город!" Находившаяся на площади милиция неоднократно предупреждала собравшихся через громкоговорители об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.