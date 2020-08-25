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Кризис в Белоруссии

Задержанных работников "Гродно Азот" отпустили после составления протоколов

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что милиция задержала более 20 сотрудников предприятия в рамках административного процесса

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Все задержанные во вторник сотрудники ОАО "Гродно Азот" выпущены из отделения милиции. Об этом сообщил ТАСС председатель первичной организации Белорусского независимого профсоюза на ОАО "Гродно-Азот" Андрей Ханевич.

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"Из РОВД их отпусти, составлены протоколы, завтра будут судебные процессы", - рассказал он.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что милиция задержала более 20 сотрудников ОАО "Гродно Азот" в рамках административного процесса и доставила их в РОВД города Гродно.

Ранее часть трудового коллектива ОАО "Гродно Азот" рассматривала вопрос возможного объявления забастовки и остановки производства. Стачком предприятия провел голосование, нужное количество голосов за забастовку с остановкой производства не собрали. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

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