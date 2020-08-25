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Зеленский заявил, что благодарен США за поддержку на всех уровнях

Президент Украины отметил, что речь идет, в частности, о военной помощи и учениях с НАТО

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидеру США Дональду Трампу и его команде за поддержку Украины.

"Я встречался с американским президентом Дональдом Трампом. Я очень ему благодарен, его команде, и в целом я очень благодарен за двухпартийную поддержку Украины со стороны США. Они действительно поддерживают Украину, и речь идет не только о военной помощи, которую они увеличили, а также о наших учениях с НАТО, наших военно-морских учениях, а также о том, как они поддержали нас в ситуации с газопроводом "Северный поток - 2". США очень много делают для Украины", - отметил Зеленский в интервью Euronews, опубликованном во вторник.

При этом он подчеркнул, что благодарен США "прежде всего как украинский гражданин, а потом уже как президент".

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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