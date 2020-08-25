СМИ: два сотрудника администрации Трампа войдут в объединение против его переизбрания

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Два действующих сотрудника администрации президента США Дональда Трампа войдут в политическое объединение республиканцев, которое выступает против его переизбрания на предстоящих выборах. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC со ссылкой на экс-главу аппарата сотрудников Министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

По его словам, в объединение вошли также бывшие сотрудники администрации, в том числе он сам. Они рассчитывают помешать Трампу одержать победу на выборах в ноябре, а также подготовить Республиканскую партию к тому периоду, когда он уйдет из политики.

Тейлор, который является республиканцем, ранее уже заявлял, что поддерживает кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. Имена и должности двух действующих сотрудников администрации, которые войдут в объединение, не уточняются.

Как сообщил в понедельник телеканал Fox News, более 20 бывших американских законодателей-республиканцев намерены выступить в поддержку Байдена. В их числе бывший сенатор от Аризоны Джефф Флейк, который ранее не раз публично критиковал Трампа. Флейк заявлял, что не будет голосовать за действующего американского лидера. В поддержку Байдена, по сведениям телеканала, также намерены выступить экс-сенаторы от штата Нью-Гэмпшир Гордон Хамфри и от Вирджинии Джон Уорнер. В списке не менее 23 бывших конгрессменов. В их числе Джим Лич, представлявший Айову, Джим Уолш от Нью-Йорка, Джим Паркер от Миссисипи.

Демократы на состоявшемся на прошлой неделе в Милуоки (штат Висконсин) предвыборном съезде заостряли внимание на том, что в поддержку Байдена высказались некоторые республиканцы. В их числе Колин Пауэлл, занимавший ранее пост госсекретаря, и Джон Кейсик, который был губернатором штата Огайо. На съезде также был показан видеоролик, в котором рассказывалось о многолетней дружбе Байдена с влиятельным сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. Законодатель умер в 2018 году.