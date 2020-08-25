Турция отвергла заявление США о контактах Эрдогана с представителями ХАМАС

АНКАРА, 25 августа. /ТАСС/. Турция отвергает критику со стороны Соединенных Штатов контактов президента Тайипа Эрдогана с представителями радикального движения ХАМАС, которое Вашингтон считает террористической организацией.

"Мы полностью отвергаем заявление главы пресс-службы Госдепартамента, касающееся приема нашим президентом представителей ХАМАС. Причисление законно избранных представителей ХАМАС к террористам не служит усилиям по достижению мира и стабильности в регионе [Ближнего Востока]. Государство, поддерживающее Рабочую партию Курдистана и принимающее главу ФЕТО, не имеет права делать заявления по этой теме. Вместо поддержки интересов Израиля призываем США вести сбалансированную политику для поиска решения палестино-израильского конфликта на основе международного права и справедливости", - отмечается в коммюнике турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что постоянные контакты президента Турции Тайипа Эрдогана с представителями радикального движения ХАМАС, которое США считают террористической организацией, лишь способствуют изоляции Анкары от международного сообщества.