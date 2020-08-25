Отказ от продления ДСНВ может обойтись США более чем в $439 млрд

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Отказ от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) может обойтись Пентагону при наиболее неблагоприятном сценарии в $439 млрд, которые понадобятся для модернизации ядерных сил страны. Такой вывод содержится в опубликованном во вторник докладе бюджетного управления Конгресса США.

Авторы доклада рассмотрели несколько вариантов развития событий в случае, если ДСНВ не будет продлен. "Если действие договора истечет в 2021 году, Соединенные Штаты и Россия могут в ответ на это продолжать сохранять статус-кво. При другом варианте они могут предпринять различные действия, чтобы восполнить отсутствие ограничений, прописанных в договоре, возможно, для того, чтобы ответить на реальное или мнимое наращивание сил другой стороной", - считают они. В таком случае США могут вернуться к лимитам, прописанным в Договоре о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 2002 года, Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) 1993 года или Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) 1991 года.

"Если Пентагон увеличит силы до уровня СНВ-1, то при наименее затратном подходе единовременные расходы вырастут в пределах от $88 млрд до $149 млрд, а ежегодные издержки составят от $4 млрд до $10 млрд. При более растяжимом подходе единовременные издержки Пентагона могут вырасти в пределах от $410 млрд до $439 млрд, а ежегодные издержки составят от $24 млрд до $28 млрд", - подсчитали в управлении.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу договора и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.