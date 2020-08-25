Тихановская заявила, что другие страны не должны вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает недопустимым вмешательство других государств в события, происходящие в стране. Об этом она заявила во вторник в интервью журналистам телеканала Fox News .

Как отмечает телеканал, ей был задан вопрос о возможности принятия каких-либо мер Россией в связи с ситуацией в Белоруссии. "Мы не Россия. Мы - Белоруссия", - приводится ее ответ. "Наш народ хочет жить в демократической стране. Это ему решать. Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа", - сказала она. Как уточняется в публикации, Тихановская подчеркнула, что участники протестов в Белоруссии не придерживаются прозападного и антироссийского настроя.

Говоря о происходящем в Белоруссии, Тихановская сказала: "Все эти аресты не повлияют на устремления и желания белорусского народа и его борьбу за права". "Я должна признать, что мы больше не оппозиция. Мы - большинство", - отметила она. По ее словам, народ Белоруссии изменился и "не отступит".

Говоря о действующем президенте Александре Лукашенко, она подчеркнула: "Мы никогда не забудем насилия, которое он совершал в отношении белорусского народа, ему следует это понимать".

На вопрос, испытывает ли она страх, Тихановская ответила: "Конечно, мне каждый день страшно". "Каждый день я переступаю через свой страх", - добавила она.

О встрече с первым заместителем госсекретаря США

Тихановская также заявила, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на встрече в Вильнюсе выразил готовность подержать белорусский народ в ситуации, сложившейся в республике после выборов главы государства.

"Он уверил меня в том, что он лично и народ США сделают все возможное, чтобы поддержать нас и помочь в сложившейся ситуации", - отметила Тихановская в ответ на соответствующий вопрос журналиста. При этом, как подчеркивает Fox News, она назвала "замечательной и доброй" беседу с первым заместителем главы Госдепа.

В понедельник Бигэн встретился с Тихановской в столице Литвы и обсудил с ней способы "укрепления демократии и прав человека в стране". "Первый заместитель госсекретаря подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, а также суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее", - говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.