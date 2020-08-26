В Триполи несколько тысяч человек вышли на уличные акции протеста

РАБАТ, 26 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей столицы Ливии Триполи вышли во вторник на центральные площади и улицы, чтобы выразить недовольство действиями Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа, ухудшением социально-экономической ситуации, обнищанием широких слоев населения, разгулом коррупции.

Как сообщает новостной портал Al Marsad, среди активистов уличных акций было много молодежи. Большая толпа с национальными флагами и транспарантами в руках собралась на Площади Мучеников, расположенной в центре Триполи. "Правительство - в отставку! Коррупционеров - под суд!" - скандировали люди. Они также выражали недовольство постоянными отключениями электричества и воды в городе, перебоями в обеспечении топливом АЗС.

За поведением митингующих следили сотрудники подразделений ливийского МВД, которые уже третий вечер подряд пытались сдержать натиск участников протестов. Перед зданием штаб-квартиры ПНС собрались большие группы молодых людей, которые не хотят расходиться, сообщает портал LibyaReview.

В понедельник вечером по национальному телевидению выступил Саррадж, который попытался успокоить оппонентов власти. В частности, он заявил, что "свобода слова и мирные демонстрации являются фундаментальным правом народа".

Также премьер пообещал произвести "срочные перестановки в кабмине, назначая людей на посты исключительно на основе критериев компетентности и честности". Саррадж заверил население, что "судебная система будет задействована против всех, кто обвиняется в коррупции в рядах правительства".