Южная Осетия отметит 12-ю годовщину признания независимости

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Масштабный автопробег состоится в Южной Осетии в среду в честь 12-й годовщины признания независимости республики Россией. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры республики.

"В рамках празднования годовщины признания независимости республики Россией со всех районов республики автоколонны одновременно выдвинутся в направлении к городу Цхинвал", - сообщили в пресс-службе.

Вечером в Цхинвале пройдет праздничный концерт "Пою мое Отчество" с участием артистов и коллективов республики, затем будет запущен красочный фейерверк.

Праздничные мероприятия начались в Южной Осетии 25 августа с открытия выставки работ художников Южной Осетии и народного умельца Ивана Газзаева "Моей Родине" в киноконцертном зале "Чермен" в Цхинвале. Торжества продолжились большим концертом в Дзуском районе на мосту Гуфта, построенном в 20-х годах XX века по проекту немецких инженеров. Все эти дни по республике были развернуты флаги Южной Осетии и России.

В связи с пандемией гостей на торжествах в республике не ожидается.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.