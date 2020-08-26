Оппозиция Белоруссии считает спорным статус правительства страны

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала во вторник спорным статус правительства республики, назначенного президентом Александром Лукашенко.
"До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено. Более того, по статье 106-й конституции Республики Беларусь, премьер-министр назначается президентом с согласия Палаты представителей. Это означает, что после инаугурации также следует получить согласие Палаты представителей, и только после этого может быть сформирован состав нового правительства", - отметила Колесникова.
По ее словам, "на текущий момент, новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства, статус правительства - спорный".
19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь назначил Романа Головченко премьер-министром страны. Все члены его прежнего кабинета также сохранили свои посты.