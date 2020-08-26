Оппозиция Белоруссии считает спорным статус правительства страны

"До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено. Более того, по статье 106-й конституции Республики Беларусь, премьер-министр назначается президентом с согласия Палаты представителей. Это означает, что после инаугурации также следует получить согласие Палаты представителей, и только после этого может быть сформирован состав нового правительства", - отметила Колесникова.

По ее словам, "на текущий момент, новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства, статус правительства - спорный".

19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь назначил Романа Головченко премьер-министром страны. Все члены его прежнего кабинета также сохранили свои посты.