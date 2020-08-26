Демократы в Конгрессе намерены расследовать выступление Помпео на съезде республиканцев

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Представители Демократической партии США намерены провести расследование относительно намеченного на вторник выступления госсекретаря США Майкла Помпео с речью на общенациональном съезде Республиканской партии. Как заявил председатель одного из подкомитетов комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Хоакин Кастро (демократ от штата Техас), оно нарушает правила, установленные для персонала американского внешнеполитического ведомства.

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Как передают американские СМИ, Помпео записал свое выступление в Иерусалиме, где находился с визитом. При этом в окружении главы американской дипломатии заверяют, что он будет выступать в личном качестве, а не как госсекретарь. Средства американских налогоплательщиков на подготовку этого выступления Помпео тратиться якобы не будут.

"Абсолютно неприемлемо, чтобы госсекретарь США, глава американской дипломатии, использовал официальную деловую поездку, финансируемую налогоплательщиками, чтобы участвовать в съезде политической партии, особенно после того, как Госдепартамент опубликовал положение, которое явным образом запрещает подобную деятельность", - говорится в заявлении Кастро.

Конгрессмен обвинил администрацию в "политизации внешней политики США". "Американский народ заслуживает того, чтобы было проведено полное расследование", - отметил он.

Критика демократов

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) обращал внимание на то, что докладная записка, подготовленная в декабре 2019 года аппаратом юрисконсульта Госдепартамента США, ясно гласит, что политическим назначенцам, включая Помпео, запрещено заниматься агитационной деятельностью. Такие лица не могут вести "политическую деятельность вместе с партийным кандидатом, политической партией или партийной политической группой", подчеркивается в упомянутом меморандуме. В нем также сообщается, что "утверждаемые Сенатом [Конгресса США] назначенцы президента не могут даже присутствовать на съезде политической партии или относящемся к нему мероприятии".

Кроме того, в соответствии с данными Энгела решение Помпео идет вразрез со сводом правил поведения для лиц, находящихся на американской дипломатической службе. Этим правилам несколько десятков лет. Этот документ не разрешает не только сотрудникам Госдепартамента США, но и их супругам "заниматься партийной политической деятельностью за рубежом", указывает Энгел.

С критикой решения Помпео выступил не только Энгел, но и другие члены и сторонники Демократической партии США. Они напоминают, что предыдущие госсекретари по соображениям отказа от публичного вмешательства во внутреннюю политику не выступали на предвыборных съездах двух системообразующих партий США.