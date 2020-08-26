Спикер парламента Ливии назвал атаки на демонстрантов в Триполи злоупотреблением властью

РАБАТ, 26 августа. /ТАСС/. Нападения сотрудников силовых структур на участников уличных демонстраций в столице Ливии Триполи являются неоправданным насилием и злоупотреблением властью. Такую оценку, как передает во вторник новостной портал LibyaReview, дал происходящему спикер Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент, базирующийся на востоке Ливии, в Тобруке) страны Акила Салех.

"Атаки на демонстрантов в Триполи - это неоправданное насилие и злоупотребление властью", - подчеркнул он. Салех подтвердил "право граждан на мирные демонстрации и свободное выражение своего мнения". Он отметил, что "это также право человека, признанное исламским правом, уставами, нормами и международными законами, при условии, что не будет причинен вред другим людям, государственной или частной собственности".

Спикер Палаты представителей призвал "всех сотрудников полиции и служб безопасности Триполи защитить мирных протестующих". Он потребовал защиты их права и призвал прокурора "выполнить свои обязанности и расследовать факты необоснованного нападения на демонстрантов".

С 23 августа на центральных площадях и улицах Триполи проходят акции протеста, участники которых выражают недовольство действиями Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа, ухудшением социально-экономической ситуации, обнищанием широких слоев населения, разгулом коррупции.

В ответ на попытки манифестантов штурмовать правительственные здания сотрудники полиции и служб безопасности применяют оружие. Также сообщается об арестах активистов акций и зачинщиков беспорядков.

Обстановка в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичный кабмин обратился за поддержкой к Турции, при помощи которой его формированиям удалось вернуть часть потерянных ранее территорий.

21 августа ПНС объявило о "немедленном прекращении огня" и приостановке всех военных операций. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых Сирте и регионе Эль-Джуфра. В ПП поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.