Артиллерия Израиля выпустила осветительные ракеты над пограничным районом с Ливаном

БЕЙРУТ, 26 августа. /ТАСС/. Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае сообщил во вторник об инциденте на границе с Ливаном, где был обнаружен проход, сделанный в проволочных заграждениях. Как сообщил телеканал Al-Hadath, израильская артиллерия выпустила осветительные ракеты над ливанским пограничным районом рядом с населенными пунктами Хоула и Мейс-эль-Джебель. Военные прочесывают пограничную местность возле поселка Манара с тем, чтобы убедиться, не было ли проникновения вооруженной группы "Хезболлах" с территории Ливана.

Армейское командование объявило частичную тревогу и перекрыло дороги на севере Галилеи, жителям рекомендовано не покидать своих домов.

По информации телеканала, в штаб северного военного округа вылетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы лично проследить за проводимой операцией.