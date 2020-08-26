В штабе Трампа назвали Белый дом безопасным на фоне пандемии местом для его речи на съезде

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Белый дом на фоне распространения в стране нового коронавируса является безопасным для президента США Дональда Трампа местом, чтобы 27 августа объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на ноябрьских выборах главы государства. Об этом сообщила во вторник руководитель пресс-службы предвыборного штаба американского лидера Эрин Перрин в интервью газете The Washington Post .

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Она выступила против критики решения главы государства выступить с речью в онлайн-формате из своей официальной резиденции в последний день предвыборного съезда Республиканской партии. "Это вопрос для адвокатов и юрисконсульта Белого дома", - отметила руководитель пресс-службы штаба президента.

Перрин напомнила, что число заразившихся коронавирусом в США продолжает расти. "Это (Белый дом - прим. ТАСС) безопасное и надежное место, где он (Трамп - прим. ТАСС) сможет выступить с исключительным посланием американскому народу", - добавила она.

Трамп ранее сообщил, что даст согласие вновь баллотироваться в президенты от республиканцев 27 августа, находясь на Южной лужайке Белого дома. До этого предполагалось, что президент может выступить в районе Геттисберга (штат Пенсильвания), где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США. Американский лидер, несмотря на пандемию, продолжает ездить по штатам страны и выступать перед своими сторонниками.

По оценке агентства Associated Press, выступление Трампа из официальной резиденции президента "ознаменует беспрецедентное использование федеральной государственной собственности в политических целях партии". Это решение вызывает также вопросы с юридической точки зрения. Действующий в США с 1939 года закон Хэтча запрещает госслужащим, за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Эксперты считают, что сотрудники аппарата Белого дома, которые будут помогать организовывать выступление Трампа с Южной лужайки, рискуют нарушить этот закон.