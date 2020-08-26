Республиканец предположил, что Байден может не дожить до инаугурации в случае избрания

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден может по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста просто не дожить до инаугурации в случае победы на выборах. Такое мнение выразил вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, представляющий Республиканскую партию США.

Как сообщила 26 августа газета The Washington Post, эти высказывания Фореста прозвучали на его агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины. Форест борется за пост губернатора этого штата, который в настоящее время занимает демократ Рой Купер. "Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединенных Штатов?" - спросил у земляков под их неодобрительный гул Форест. Камала Харрис на нынешних выборах является напарником 77-летнего Байдена - кандидатом в вице-президенты США от демократов. "Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации - прим. ТАСС). Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно", - заявил вице-губернатор.

При этом он охарактеризовал 55-летнюю Харрис, которая в последние годы представляет в Сенате Конгресса США Калифорнию, как "самого левацкого кандидата" в истории страны. "Вот что вы получите, ребята", - убежден Форест. Его встреча с избирателями состоялась в воскресенье.

The Washington Post напомнила, что пару недель назад в схожем ключе высказывалась и Мерседес Шлапп - старший советник избирательного штаба кандидата в президенты США от республиканцев 74-летнего Дональда Трампа. "Она знает, что станет президентом, вероятно, через полгода, если его изберут", - сказала про Харрис и Байдена Шлапп.

В Соединенных Штатах в случае смерти, отставки или отстранения от должности главы государства его полномочия передаются вице-президенту. Такой порядок зафиксирован в законе о преемственности президентской власти от 1947 года.

Очередные президентские выборы в США состоятся 3 ноября.