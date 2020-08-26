СМИ: министр обороны Японии планировал осмотреть с воздуха острова Сенкаку

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Министр обороны Японии Таро Коно планировал с воздуха провести осмотр островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом в среду сообщила газета Sankei .

Отмечается, что вопрос осмотра этих территорий находился в финальной стадии согласования, но в последний момент был отложен по дипломатическим соображениям. Осмотр Сенкаку с воздуха, который планировалось осуществить в ходе недавнего визита Таро Коно в южную префектуру Окинава, должен был стать первым в своем роде для главы японского оборонного ведомства. Администрация Окинавы, а также военное командование Сил самообороны страны настаивали на том, что такой шаг непременно вызовет острую реакцию Китая и приведет к обострению двусторонних отношений.

В то же время источник издания в правительстве страны отметил, что "хотя сейчас министр [Таро] Коно принял решение отменить [осмотр], в итоге он может его совершить".