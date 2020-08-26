Глава МИД Британии призвал Палестину рассмотреть вопрос о возобновлении диалога с Израилем

РАБАТ, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе во вторник в городе Рамалла (на Западном берегу реки Иордан) обсудил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом последние политические события в ближневосточном регионе. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

Штайе, выступая на совместной пресс-конференции после встречи, приветствовал "первый визит Рааба в Палестину после его назначения министром иностранных дел Великобритании".

Премьер подчеркнул, что "палестинское руководство во главе с президентом Махмудом Аббасом открыто к следованию политическому курсу, основанному на четких принципах в соответствии с международной законностью и международным правом, потому что палестинцы являются основными бенефициарами любого серьезного мирного процесса".

Рааб со своей стороны сообщил, что в ходе встречи со Штайе обсуждались "возможности для возобновления координации между палестинскими властями и правительством Израиля по финансовым вопросам и сотрудничеству в области безопасности". Он призвал палестинцев "очень внимательно рассмотреть вопрос о возобновлении прямого диалога с правительством Израиля, учитывая тот факт, что перспектива аннексии [Израилем частей Западного берега реки Иордан] приостановлена".

Он подтвердил, что "Соединенное Королевство как друг палестинского народа остается приверженным согласованному обеими сторонами урегулированию на основе сосуществования двух государств, как единственному надежному и реалистичному средству достижения прочного мира между израильтянами и палестинцами".

Рааб также объявил о финансовой помощи в размере €2,7 млн для Палестины в борьбе с распространением коронавируса, пишет WAFA.