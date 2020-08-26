WSJ: в Вашингтоне считают, что дипломаты КНР помогали связанным с НОАК ученым в США

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американские власти полагают, что дипломаты КНР оказывали помощь работавшим в США исследователям, которые якобы скрывали свои связи с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Такое утверждение приводится в статье, опубликованной 26 августа в газете The Wall Street Journal.

По версии ее источников, администрация президента Дональда Трампа в июле потребовала от Пекина не только закрыть генконсульство в Хьюстоне (штат Техас), но и вывести из США всех китайских исследователей, которые связаны с НОАК напрямую или через иные структуры. Власти США полагают, что эти ученые, работая в США, пытались "получить данные о новейших научных разработках американских университетов". Их якобы в наибольшей степени интересовала медицинская сфера, а также сведения, касающиеся создания искусственного интеллекта.

Как утверждается в материале, китайские дипломаты в США оказывали поддержку данным исследователям и помогали им скрывать от американских властей наличие связей с НОАК. Некоторые из ученых якобы являлись китайскими военнослужащими, но не сообщали об этом при подаче запросов на выдачу американских виз.

Источники газеты из числа официальных лиц США утверждают, что Вашингтон посчитал необходимым закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, в частности "из-за взаимодействия между китайскими дипломатами и учеными". По версии издания, китайские дипломаты, в частности, пытались помочь данным исследователям покинуть США в тех случаях, когда ими начинали интересоваться американские власти. Некоторым из этих специалистов сотрудники посольства КНР в Вашингтоне якобы рекомендовали удалить все данные с мобильных устройств, чтобы с ними не могла ознакомиться американская сторона.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день пообещал применить ответные меры, а 24 июля объявил о "зеркальной контрмере" - закрытии дипломатического представительства США в Чэнду.