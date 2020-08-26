Сенатор опасается, что Байден в случае победы на выборах развяжет войны с участием США

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) выразил опасение, что кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в случае своей победы на предстоящих выборах может развязать новые войны с участием США.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"Президент [Дональд] Трамп - первый за целое поколение президент, который стремится завершить войны, вместо того чтобы начинать новые", - сказал он 25 августа, выступая на общенациональном предвыборном съезде республиканцев.

"Сравните это с чудовищным послужным списком Джозефа Байдена, который постоянно призывает к новым войнам. Джозеф Байден проголосовал за начало войны в Ираке, которую президент Трамп давно уже называет "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Я боюсь, что Байден вновь выберет войну. Он поддержал войны в Сербии, Сирии, Ливии. Джозеф Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги. Президент Трамп же вернет наших героев домой", - убежден сенатор.

"Если вы ненавидите войну так же, как я ненавижу войну, <...> вы должны поддержать президента Трампа, чтобы он был переизбран еще на один срок", - заключил Пол.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества.