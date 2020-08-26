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Палестино-израильский конфликт

Израиль поразил подземную инфраструктуру ХАМАС

Удары стали ответом на запуск шаров со взрывчаткой, указали в пресс-службе армии обороны еврейского государства

ТАСС, 26 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесла удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.

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"За последние несколько недель террористы в Газе запустили сотни шаров со взрывчаткой по территории Израиля. В ответ наши летательные аппараты только что поразили подземную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.

Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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