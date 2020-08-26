СМИ: в Гонконге по делу о протестах задержали 16 человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга в среду задержала по меньшей мере 16 человек по делу об участии в прошлогодних антиправительственных протестах. Об этом сообщил новостной портал " Сянган линъи ".

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По его данным, среди задержанных двое членов Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии Тед Хуэй и Лам Чуктин. Партия на своей странице в Facebook подтвердила, что к политикам рано утром домой явились сотрудники органов правопорядка и увезли их в полицейский участок.

В чем именно обвиняют депутатов, не уточняется. Однако известно, что летом прошлого года они принимали участие в несанкционированных протестных акциях. Полиция пока не комментирует ситуацию. Также не ясно, связаны ли нынешние задержания с новым законом о национальной безопасности.