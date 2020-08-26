США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности

Выступление транслировалось в записи во вторник вечером. Записано оно было в Иерусалиме, в котором глава внешнеполитического ведомства США находился в понедельник в рамках ближневосточного турне.

"Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию", - заявил Помпео, имея в виду российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в августе минувшего года.

Кроме того, шеф американской дипломатии в очередной раз обрушился с критикой на Китай. При этом Помпео вновь обвинил власти в Пекине в том, что те якобы не приняли адекватных мер для предотвращения распространения нового коронавируса. Между тем, кандидат в президенты США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп решительно отстаивает американские интересы в отношениях с КНР, убежден Помпео. "Он (Трамп - прим. ТАСС) обнажил <...> агрессию Коммунистической партии Китая. Президент привлек Китай к ответственности за укрывательство китайского вируса, распространение им смерти и экономического разрушения в Америке и во всем мире", - сказал Помпео.