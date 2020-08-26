Власти Боливии попросили Аргентину не вмешиваться в запланированные в стране выборы

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Временное правительство Боливии через посольство выразило протест Буэнос-Айресу из-за встречи аргентинского чиновника с экс-президентом Эво Моралесом и попросило не вмешиваться в запланированные в соседней стране выборы. Об этом сообщила во вторник газета Pagina Siete .

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Недовольство временных властей Боливии вызвало сообщение, которое опубликовал на своей странице в Twitter замминистра общественных работы Аргентины Эдгардо Депертри. "Мы встретились с Эво Моралесом и обязались стимулировать участие мигрантов из Боливии в выборах президента, чтобы Боливия снова стала свободной и демократической страной", - написал он.

"Посольство Боливии в Аргентине выражает свой протест в связи с этим заявлением и просит министерство иностранных дел и по делам религии выступить посредником, для того, чтобы не допустить возможное вмешательство во всеобщие выборы, назначенные на 18 октября", - приводит газета отрывок из ноты.

Временные власти Боливии уже не в первый раз выражает протест Буэнос-Айресу. Ранее недовольство правительства и.о. президента Жанин Аньес вызывали публичные заявления Моралеса, который получил статус беженца в Аргентине.