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CNN: в столице Висконсина снова начались беспорядки

Они возобновились после наступления комендантского часа, сообщила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Беспорядки возобновились в ночь на среду в городе Кеноше (штат Висконсин) после наступления комендантского часа. Об этом сообщила телекомпания CNN.

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Она обращает внимание на то, что мирные протесты в связи с ранением полицейскими 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка снова переросли в беспорядки. Протестующие игнорируют призывы разойтись и попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда в городе. Полицейские в шлемах и бронежилетах применили слезоточивый газ, охранник, расположившись на крыше суда, стреляет из пневматического оружия по наседающим манифестантам.

Губернатор Висконсина Тони Эверс во вторник ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками, которые начались после ранения полицейскими афроамериканца. В целях защиты инфраструктурных и культурных объектов Эверс распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. В одноименном округе комендантский час продлен еще на одну ночь.

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