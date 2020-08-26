Израиль поразил объекты "Хезболлах" у границы с Ливаном в ответ на стрельбу

ТАСС, 26 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по наблюдательным постам шиитской организации "Хезболлах" у границы с Ливаном в ответ на стрельбу. Об этом в среду сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter.

"Во время проведения операции на севере Израиля вчера вечером со стороны Ливана по израильским войскам был открыт огонь. Мы открыли ответный огонь, а наш летательный аппарат поразил наблюдательные посты "Хезболлах" у границы", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае сообщил об инциденте на границе с Ливаном, где был обнаружен проход, сделанный в проволочных заграждениях. Телеканал Al-Hadath, в свою очередь, проинформировал, что в небе над пограничными районами Ливана появились истребители израильских ВВС.

Во вторник вечером военные Израиля прочесывали пограничную местность возле израильского поселка Манара, чтобы определить, не было ли проникновения вооруженной группы "Хезболлах" с территории Ливана. Израильская артиллерия также выпустила осветительные ракеты над ливанскими населенными пунктами Хоула и Мейс-эль-Джебель

Армейское командование объявило частичную тревогу и перекрыло дороги на севере Галилеи, жителям рекомендовали не покидать своих домов. По информации Al-Hadath, в штаб северного военного округа вылетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы лично проследить за операцией.