Один человек погиб при стрельбе во время протестов в Висконсине

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Несколько человек получили огнестрельные ранения во время беспорядков, продолжающихся третий день в американском городе Кеноша (штат Висконсин). Об этом в среду сообщила местная газета Kenosha News со ссылкой на полицию.

"Много людей ранены в результате стрельбы", - приводит издание слова представителя правоохранительных органов. Вместе с тем, по данным газеты The New York Times, один человек погиб в результате стрельбы. Полиция, уточняет Kenosha News, не стала предоставлять информацию об обстоятельствах произошедшего.

Очевидец стрельбы рассказал Kenosha News, что часть протестующих, которые разбивали стекла автомобилей и имели при себе огнестрельное оружие, вступила в перепалку с владельцами этих транспортных средств, требовавших прекратить нападения.

Беспорядки возобновились в Кеноше в ночь на среду, несмотря на введение комендантского часа. Протестующие игнорировали призывы блюстителей порядка разойтись и попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда в городе. Полицейские в шлемах и бронежилетах применили слезоточивый газ. Ранее губернатор Висконсина Тони Эверс был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, в целях защиты инфраструктурных и культурных объектов он распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в городе.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.