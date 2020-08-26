Китай завил о вторжении самолета-разведчика США в свое воздушное пространство

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Американский разведывательный самолет U-2 вторгся в воздушное пространство Китая. Об этом в среду на регулярном брифинге в ответ на вопрос ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Американский разведывательный самолет вторгся в запретную для полетов зону в районе боевых стрельб Северной зоны боевого командования НОАК. Вам нужно конкретную точку?", - сказал он. "Разумеется, это было в пределах территории, воздушного пространства Китая", - добавил дипломат в ответ на уточняющий вопрос.

Во вторник Министерство обороны Китая сделало Вашингтону жесткое представление и выразило решительный протест за вторжение американского самолета-разведчика U-2 в запретную для полетов зону в районе учений. Как подчеркнул официальный представитель ведомства У Цянь, это крайне негативно отразилось на учениях, носивших регулярный характер. Пекин также обвинил американские власти в нарушении двусторонних договоренностей о безопасности воздушного пространства и назвал такие действия провокацией.

На этой неделе НОАК проводит масштабные морские учения в Бохайском заливе, Желтом и Южно-Китайском морях. Также ранее власти сообщали о закрытии акватории в районе городов Циндао (провинция Шаньдун) и Ляньюньган (Цзянсу) с 22 по 26 августа "для проведения крупномасштабных боевых стрельб".

Министерство обороны КНР пока не раскрыло масштабов и целей нынешних учений. Однако власти провинции Шаньдун предупредили о том, что "зона поражения боевыми снарядами при нынешней стрельбе по мишеням будет большой, мощность боеприпасов будет высокой, по этой причине риск нанесения непреднамеренного ущерба в случае самовольного выхода в море крайне высок", и заявили о том, что пострадавшие будут сами нести ответственность в случае возникновения подобных инцидентов.