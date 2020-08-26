В Белоруссии после протестов 25 августа задержали 51 человека

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Около 16 750 человек приняли участие в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Белоруссии. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД республики.

"В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек. Наиболее активно - в Брестской и Гродненской областях, а также в столице и Минской области", - сказано в сообщении.

В МВД добавили, что численность участников протестных акций не превысила 4 800 граждан, 51 человек был задержан. "Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно", - говорится в сообщении МВД.