В Луисвилле задержали 68 человек в ходе демонстраций

ТАСС, 26 августа. Полиция американского города Луисвилл (штат Кентукки) задержала во вторник 68 человек в ходе демонстрации, организованной в связи с резонансной смертью афроамериканки Брионны Тейлор. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на полицию.

По словам исполняющего обязанности начальника полиции города Роберта Шрёдера, протесты были в основном мирными, но одна большая группа демонстрантов вышла на проезжую часть и затруднила движение транспорта. Те, кто проигнорировал предупреждение представителей правоохранительных органов о необходимости оставаться на тротуаре, были задержаны. Им будут предъявлены обвинения в создании препятствий на проезжей части и в нарушении общественного порядка.

Как отмечает телекомпания, предполагается, что протесты, прошедшие во вторник, на данный момент стали крупнейшими демонстрациями в городе после смерти Тейлор.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находились Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящая Тейлор была убита. Случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.