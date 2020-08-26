Тихановская назвала ерундой заявления о планах белорусской оппозиции закрыть границу с РФ

ВАРШАВА, 26 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала ерундой заявления о том, что белорусская оппозиция хотела бы закрыть границу с Россией.

"Были голоса, что мы хотим закрыть границу с Россией, что является ерундой", - сказала она в интервью польскому информационному порталу Onet, опубликованному в среду. Тихановская подчеркнула, что Координационный совет опроверг эти заявления.

Журналист издания задал также вопрос о том, как Белоруссия будет выстраивать отношения с Россией в случае, если в стране состоятся новые выборы и произойдет смена власти. Тихановская ответила, это будет решать будущий президент. Своей главной задачей на данный момент она считает проведение повторных выборов главы республики.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время.

Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.