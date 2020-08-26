КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится до 10 сентября. Об этом заявил в среду журналистам глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня обсуждаются даты встречи в начале сентября. Думаю, до 10 сентября такая встреча состоится", - сказал он.

Накануне офис президента Украины сообщил, что встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), которая планировалась на 28 августа, перенесена в связи с командировкой представителя Франции. О новой дате встречи, добавили тогда в президентском офисе, будет сообщено дополнительно.

Отмену ранее запланированной на конец августа очередной встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" в минувший вторник подтвердил ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны. Он уточнил, что это произошло "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Последний раз политсоветники "нормандской четверки" собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак констатировал, что прорыва на ней достичь не удалось. В частности, по его словам, "не удалось получить от Украины внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", что предусмотрено минскими соглашениями. Козак также сказал, что, хотя "были попытки определить конкретные даты нормандского саммита на высшем уровне", говорить о конкретной дате такой встречи "пока очень-очень рано", так как необходимо сделать большую работу по выполнению решений предыдущего саммита "нормандской четверки" в Париже.