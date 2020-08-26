МИД Литвы включил в санкционный список по Белоруссии 118 человек с президентом Лукашенко

ВИЛЬНЮС, 26 августа. /ТАСС/. Более ста должностных лиц Белоруссии, в том числе президент республики Александр Лукашенко, внесены Литвой в уточненный список лиц, против которых Вильнюс намерен применить санкции. Об этом в среду сообщила журналистам Раса Якилайтене, советник министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

"МИД Литвы направил МВД уточненный список, в который внесены 118 человек, в том числе президент Лукашенко", - сказала она.

Это второй вариант санкционного листа балтийской республики. Первоначальный перечень, куда вместе с Лукашенко входили 32 человека, имеющие, по оценке Вильнюса, отношение к фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и неоправданному применению силы к протестующим, МИД передал на утверждение МВД 19 августа. На следующий день премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что остались технические вопросы, после решения которых список может быть оглашен в четверг или пятницу. Процесс, однако, затянулся.

Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы, если таковые имеются, в финансовых учреждениях республики.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.