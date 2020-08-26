В Раде готов проект решения о местных выборах на подконтрольном Киеву Донбассе

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Проект изменений в постановление о местных выборах на Украине с возможностью их проведения на подконтрольной части Донбасса внесен в Раду. Об этом сообщил в среду депутат фракции "Слуги народа" Александр Качура.

"Уже подготовлены соответствующие изменения в проект постановления о местных выборах 25 октября. Необходимо убрать из постановления все политические заявления, сделать текст сухим и провести выборы на подконтрольной территории Донбасса - в Донецкую и Луганскую областные Рады", - сказал он журналистам. По словам Качуры, в среду это постановление будет рассмотрено на закрытом заседании комитета Рады по вопросам организации государственной власти.