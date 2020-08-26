Главы МИД Армении и России обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования

ЕРЕВАН, 26 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров в среду по телефону обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг урегулирования нагорнокарабахской проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили региональные события после июльских боев и в этом контексте ситуацию, сложившуюся вокруг нагорнокарабахского мирного процесса. Министр Мнацаканян подчеркнул важность армяно-российского сотрудничества, направленного на поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе", - отмечается в сообщении МИД Армении.

В дипведомстве добавили, что главы МИД обменялись мнениями по вопросам повестки армяно-российских союзнических отношений.

В настоящий момент в Москве проходит встреча Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в рамках которой стороны также обсуждают вопрос Нагорного Карабаха.