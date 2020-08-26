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Кризис в Белоруссии
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Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи России

Деятельность Координационного совета оппозиции она считает законной
Светлана Алексиевич Артем Геодакян/ТАСС
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Светлана Алексиевич
© Артем Геодакян/ТАСС

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич прибыла в среду в Следственный комитет Белоруссии. Как сообщает корреспондент ТАСС, Алексиевич приглашена в ведомство для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, открытому по факту создания Координационного совета оппозиции.

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По ее словам, белорусская оппозиция нуждается в мировой поддержке и в помощи России. "Наш комитет, мы не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть и России, если мы сможем ее вместе привлечь", - сказала она.

Алексиевич перед визитом в СК Белоруссии заявила, что не чувствует себя виноватой и считает деятельность совета оппозиции законной. "Я иду совершенно спокойно не чувствую себя виноватой. И я считаю, что мы делали все законно", - отметила Алексиевич.

Теги
БелоруссияАлексиевич, Светлана АлександровнаКризис в Белоруссии
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