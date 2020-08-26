В МИД Азербайджана выразили надежду на усилия РФ в урегулировании карабахского конфликта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подвижек в урегулировании нагорнокарабахского конфликта пока не наблюдается, в Баку возлагают особые надежды на усилия Москвы в этом вопросе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта, - отметил он. - С сожалением вынужден констатировать, что подвижек в урегулировании конфликта не наблюдается. Армения продолжает удерживать под оккупацией 20% международно признанной территории нашей страны".

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что с удерживаемых под контролем Армении территорий "было изгнано исконное азербайджанское население, чьи дома заселяются этническими армянами из-за рубежа, включая страны Ближнего Востока". По его словам, это "является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в первую очередь Женевских конвенций".

В МИД Азербайджана также отметили, что урегулирование должно сопровождаться предметным разговором всех сторон, а не превращаться в имитацию переговоров. О

"Мы считаем, что существует достаточно серьезная нормативно-правовая база и что переговорный процесс должен идти относительно документов, принятых международными организациями, в первую очередь это четыре резолюции Совбеза ООН и ряд других документов, которые в последующие годы были приняты международными организациями. С этой точки зрения, как уже было отмечено, мы являемся сторонниками продолжения переговорного процесса, но мы считаем, что переговорный процесс должен идти вокруг очень конкретных вопросов, он должен быть субстантивным, а не имитацией", - сказал он.

Кроме того, Байрамов отметил, что все действия и заявления, которые служат подрыву переговорного процесса, должны осуждаться "как международным сообществом, так и в первую очередь сопредседателями Минской группы ОБСЕ". "Я хотел бы отметить, что конструктивная позиция Азербайджана в переговорном процессе закреплена реальными действиями: несмотря на продолжающуюся оккупацию 20% территории, Азербайджан около 30 лет продолжает находиться за столом переговоров. Мы являемся приверженцами политического урегулирования конфликта", - добавил глава МИД Азербайджана.