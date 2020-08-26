Тихановская заявила, что не просила о помощи страны Европейского союза

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не обращалась с просьбами к странам Евросоюза. Об этом она сказала в интервью газете Le Monde , опубликованном в среду.

"Мы получили всю поддержку, на которую могли рассчитывать, это было важным для нас, - подчеркнула она, отвечая на вопрос об отношениях с Евросоюзом. - Но нам не о чем просить наших зарубежных друзей. Мы сами должны урегулировать внутренние проблемы".

"Каждая страна сама знает, что ей делать и самостоятельно определяет свои действия", - добавила Тихановская. Отвечая на вопрос, собирается ли она говорить с Москвой, Тихановская ответила, что "момент для этого не настал", но она "открыта к диалогу со всеми". "Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я бы также попросила ее, как всех, с кем говорю, уважать наш суверенитет", - добавила она.

По мнению Тихановской, "происходящее в Белоруссии не имеет геополитического измерения". "Это чисто внутренний вопрос", - пояснила она.