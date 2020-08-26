{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

В НАТО призвали Белоруссию не использовать альянс как предлог при разгоне протестующих

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что такие действия властей республики неверны, "потому что нет никакого наращивания НАТО в регионе"

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. НАТО видит попытки властей Белоруссии использовать деятельность альянса как предлог для разгона демонстрантов в стране и считает это неправильным. Об этом заявил журналистам в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета ЕС по обороне в Берлине, в котором он примет участие.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Мы видим попытки режима (властей Белоруссии - прим. ТАСС) использовать НАТО как оправдание для разгона митингующих, для применения насилия против людей. Это неверно, потому что нет никакого наращивания НАТО в регионе", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Белоруссии. "Народ Белоруссии должен иметь право определять свое будущее. Все союзники по НАТО уважают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, и НАТО остается оборонным союзом, готовым защищать союзников", - добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что впервые за четверть века ему пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные силы армии в полную боевую готовность в связи с активностью войск НАТО у границы Белоруссии. До этого Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в стране, свидетельством чему, по его словам, является передвижение войск НАТО к белорусской границе.

Теги
БелоруссияСШАКризис в Белоруссии
Обострение армяно-азербайджанского конфликта
В МИД Азербайджана выразили надежду на усилия РФ в урегулировании карабахского конфликта
В министерстве отметили, что подвижек в урегулировании конфликта пока не наблюдается
Читать полностью