Президент Литвы утверждает, что никакой концентрации сил НАТО у границ Белоруссии нет

ВИЛЬНЮС, 26 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс не предпринимал никаких действий по концентрации своих подразделений у границы с Белоруссией. С таким утверждением в среду выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Если кому-то кажется, что усиливается концентрация сил НАТО, должны быть приведены доказательства, - заявил он журналистам. - Мне известно, что это (концентрация - прим. ТАСС) не происходило".

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны страны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести подразделения на западной границе страны в полную боевую готовность в силу нагнетания обстановки в этом районе.

"Полагаю, что такие заявления прежде всего направлены на внутренний рынок. Ими, возможно, предпринимаются попытки перенаправить внимание жителей Белоруссии на какие-то мнимые внешние угрозы", - сказал Науседа. По его словам, так - поиском внешнего врага - "некоторые государства пытаются решать внутренние проблемы".

С 28 по 31 августа в Белоруссии под руководством командующего войсками Западного оперативного командования пройдут комплексные тактические учения сводной группировки войск. С 17 по 20 августа Белоруссия проводила тактические учения на полигонах Гожский и Неман, в том числе вблизи города Островец на западе республики, что примерно в 10 км от границы с Литвой.

"Считаю это (учения и другие меры - прим. ТАСС) показательными действиями, реагировать на которые мы не должны, как не должны и поддаваться на провокации", - сказал Науседа.