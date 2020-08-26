Кабмин ФРГ исключает политическое влияние на заключения клиники, где находится Навальный

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ исключает политическое влияние на заключения врачей берлинской клиники Charite, где проходит лечение Алексей Навальный. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

"Со стороны федерального правительства есть полное доверие работе врачей Charite, - сказала она. "Реакция правительства основывается на клинических заключениях лечащих врачей. Само собой разумеется, эти заключения составляются без политического воздействия", - добавила Деммер.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. 22 августа его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

24 августа врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, но каким именно, пока не известно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

Спустя несколько часов после этого было опубликовано совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса, которые потребовали от России тщательного расследования всех обстоятельств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.