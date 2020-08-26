Более 20 человек задержаны в Портленде в результате беспорядков

ТАСС, 26 августа. Полиция города Портленд задержала более 20 участников уличных акций протеста. Об этом в среду сообщила пресс-служба местных правоохранительных органов.

"После того, как несколько человек разбили окна и ворвались в здание мэрии, а снаружи здания был устроен пожар, полиция приняла решение объявить происходящее бунтом и произвести ряд арестов", - указывается в сообщении.

Согласно полученным данным, в ночь на среду перед зданием мэрии собрались не менее 150 человек. Многие из них имели при себе бронежилеты, противогазы, шлемы и щиты. Протестующие совершили серию актов вандализма по дороге к мэрии и у самого здания. Они бросались в сотрудников правоохранительных органов бутылками, а также применяли лазерные указки, чтобы ослепить их. Всего задержано 23 человека.

После того, как на улице вспыхнул пожар, действия демонстрантов стали рассматриваться как беспорядки, что позволило сотрудникам правоохранительных органов применять в отношении протестующих слезоточивый газ и дубинки. В пресс-службе подчеркнули, что работающие на месте полицейские не раз обращались к собравшимся с требованием разойтись.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Последние недели наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде, куда по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков.