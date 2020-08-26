Times: Британия может вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Великобритания может более чем вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35 Lightning II по сравнению с первоначальными планами. Об этом сообщает в среду газета The Times со ссылкой на информированные источники, знакомые с готовящимися планами по пересмотру британской национальной стратегии в области обороны и внешней политики.

Первоначально речь шла о закупке за океаном 138 таких самолетов для новейших авианосцев ВМС Queen Elizabeth и Prince of Wales. До настоящего времени с Вашингтоном согласовано приобретение до 2025 года 48 этих истребителей на сумму £9,1 млрд ($11,9 млрд). Осуществление же более широких планов закупки, разработанных в 2015 году, по словам источников в британском оборонном ведомстве, "представляется маловероятным".

Для приобретения подобного числа F-35 Lightning II Лондону придется "разом сократить расходы на другие оборонные нужды и направить все средства ВВС", приводит издание слова представителя информационного бюллетеня Defense Analysis Фрэнсиса Тусы. Тем более, что "затраты на поддержку F-35 огромны, а коэффициент эксплуатационной готовности истребителя оставляет желать лучшего из-за времени ожидания запасных частей", добавил он.

Ранее The Times проинформировала о том, что Минобороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков в рамках реализации амбициозной программы модернизации Вооруженных сил. Британское правительство не исключает такой вариант с учетом больших затрат, которые потребует модернизация находящихся на вооружении британской армии 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior.

Дискуссии по отказу от тяжелой бронетехники ведутся в рамках проводимого правительством обзора, посвященного приоритетам страны в области обороны и безопасности, а также внешней политики. О проведении такого обзора было объявлено вскоре после того, как королевство вышло из состава ЕС в ночь на 1 февраля. Он призван оценить "совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания". По информации The Times, обзор должен быть завершен в ноябре.