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Кризис в Белоруссии

СМИ: в доме белорусского оппозиционера Цепкало проходит обыск

Кто его проводит и в рамках какого дела, не уточняется
Валерий Цепкало AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Описание
Валерий Цепкало
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Обыск проходит в доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало. Об этом в среду сообщило интернет-издание tut.by.

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"В доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске обыск. Кто его проводит и в рамках какого дела, супруги не знают", - сказано в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК республики до этого отказала Цепкало в регистрации кандидатом. Позднее он покинул страну, в его отношении было возбуждено уголовное дело о взятке. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на выборах с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления.

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