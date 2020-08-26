СМИ: в доме белорусского оппозиционера Цепкало проходит обыск

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Обыск проходит в доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало. Об этом в среду сообщило интернет-издание tut.by .

"В доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске обыск. Кто его проводит и в рамках какого дела, супруги не знают", - сказано в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК республики до этого отказала Цепкало в регистрации кандидатом. Позднее он покинул страну, в его отношении было возбуждено уголовное дело о взятке. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на выборах с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления.