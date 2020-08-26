Помпео назвал соглашение между ОАЭ и Израилем важнейшим за 25 лет шагом к миру в регионе

ТАСС, 26 августа. Заключенное Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем соглашение о нормализации отношений является наиболее важным за последние десятилетия шагом на пути к установлению мира на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший с визитом в ОАЭ.

"Соглашение [между ОАЭ с Израилем] - это наиболее важный шаг по направлению к миру на Ближнем Востоке, предпринятый за последние 25 лет", - написал госсекретарь в своем Twitter. Он также отметил, что рад приезду в ОАЭ и возможности поздравить эмиратский народ с заключением этого исторического договора.

Помпео прибыл в ОАЭ в рамках своего регионального турне. В понедельник он посетил Израиль, где встречался с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. Затем госсекретарь посетил Судан и Бахрейн.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.