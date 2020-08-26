Трамп уступает Байдену по популярности среди избирателей в шести ключевых штатах

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп уступает кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену по популярности среди избирателей в шести штатах, исход голосования в которых имеет особое значение на предстоящих выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного службой Change Research.

Как отмечают исследователи, рейтинг действующего президента США в данных шести штатах в течение последних двух недель немного повысился. Это произошло из-за того, что местные жители меньше стали беспокоиться из-за пандемии нового коронавируса.

В Аризоне 49% респондентов заявили, что поддерживают Байдена, 47% - Трампа. Во Флориде у Байдена 49%, у Трампа - 46%. В список также включены штаты Мичиган (Байден - 50%, Трамп - 44%), Северная Каролина (Байден - 48%, Трамп - 47%), Пенсильвания (Байден - 49%, Трамп - 46%) и Висконсин (Байден - 49%, Трамп - 44%).

Согласно результатам опроса, в среднем в этих шести штатах в поддержку Байдена высказались 49% респондентов, Трампу свои голоса готовы отдать 46%. Во время президентских выборов в большинстве американских штатов заранее понятно, какая партия и какой кандидат одержат победу. Аризона, Флорида, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин входят в число сравнительно немногих штатов, где есть реальная конкуренция, а исход борьбы заранее предсказать трудно. Их иногда называют "колеблющимися штатами".

Опрос проведен в период с 21 по 23 августа среди примерно 4,9 тыс. жителей указанных шести штатов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.